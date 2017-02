Prins Harry kan zich woensdag op de terugweg van Nottingham weer te goed doen aan een zak snoep. De 81-jarige Irene Hardman staat net als in oktober met snoep langs de route.

Harry zag Irene in oktober staan en nam de zak winegums in ontvangst. “Als Harry naar Nottingham komt, krijgt hij een zak Haribo”, zei Irene vrijdag tegen Nottingham Post. “Ik heb gehoord dat het zijn favoriete snoep is.” De 81-jarige vrouw is altijd van de partij als leden van de Britse koninklijke familie naar haar woonplaats komen. “Vroeger gaf ik Charles snoepjes mee voor William en Harry.”

Nottingham is in zijn nopjes met het bezoek van Harry, zijn zesde in vier jaar tijd. Honderden mensen wachtten de jongste zoon van prins Charles op. De 32-jarige prins is in de Engelse stad om te kijken hoe het gaat met twee organisaties die worden gesteund door The Royal Foundation, de jongerenprojecten Coach Core en Full Effect.