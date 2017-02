EDINBURGH – Koningin Elizabeth kan er voor kiezen om de Amerikaanse president Donald Trump tijdens zijn staatsbezoek te ontvangen op haar Schotse buitenverblijf Balmoral in plaats van in Buckingham Palace of Windsor Castle. Dat oppert de Schotse oud-eerste minister Alex Salmond. Balmoral ligt afgelegen en daarom is daar de kans op massaprotest tegen de komst van Trump minder groot.

“Het ligt gewoon te ver weg, al zullen er zeker demonstraties zijn”, aldus Salmond in gesprek met het radioprogramma LBC. De voormalige voorman van de Schotse nationalisten had de petitie getekend die het parlement vraagt Trump niet uit te nodigen voor een staatsbezoek. Trump mag op visite komen aldus Salmond ‘maar je hoeft hem niet de toeters en bellen te geven die horen bij een staatsbezoek terwijl de grootste wereldleiders daarop jaren moesten wachten.’

“Het is zeer waarschijnlijk dat hij naar Schotland gaat”, zei Salmond. Voor de Amerikaanse president is dat ook om een andere reden aantrekkelijk. Zijn moeder is er geboren en hij heeft er twee golfbanen.