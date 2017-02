Koningin Mathilde hoort verhalen over armoede

De Belgische koningin Mathilde is donderdag bijgepraat over de aanpak van extreme armoede. De echtgenote van koning Filip bezocht in Etterbeek het Vierde Wereldhuis, het Belgische kantoor van ATD Vierde Wereld.

Mathilde sprak met zeven mensen die een verleden hebben met armoede en zich nu inzetten voor ATD Vierde Wereld. Een vaste medewerker van de organisatie vertelde de koningin meer over het belang van het bestrijden van vooroordelen over armen en armoede, meldt persbureau Belga.

ATD Vierde Wereld is een internationale organisatie die opkomt voor de allerarmsten en zich hard maakt voor het overwinnen van armoede in zowel rijke als arme landen. De beweging werd in 1957 opgericht door de Franse priester Joseph Wresinski. Dit jaar viert ATD Vierde Wereld de honderdste geboortedag van Wresinski met een speciale wereldwijde campagne.