In de aanloop naar Wereldkankerdag op 4 februari heeft koningin Letizia van Spanje donderdag een toespraak gehouden in Madrid. Letizia is ere-voorzitter van de Spaanse vereniging tegen kanker en vroeg in haar toespraak aandacht voor kankerpatiënten, mantelzorgers en de zorg voor patiënten.

Wereldkankerdag is in het leven geroepen om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om mensen met kanker en hun naasten de weg te wijzen naar passende zorg en ondersteuning. Ook in Nederland zijn zaterdag tal van activiteiten.

De Spaanse koningin Letizia sprak woensdag op de conferentie met het thema ‘Het voorkomen van kanker, een realistische werkelijkheid’, die in het teken stond van preventie. Letizia ontmoette deelnemers aan de conferentie en overige sprekers, waaronder wetenschappers en de Spaanse minister van Volksgezondheid.