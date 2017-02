Prins Harry heeft donderdag de London Ambulance Service bezocht. De Britse prins deed dat in het kader van de jaarlijkse Time to Talk Awareness Day, waarin aandacht wordt besteed aan de discussie rond mentale gezondheid.

Tijdens zijn bezoek aan de meldkamer van 999 – de Britse variant van het alarmnummer 112 – benadrukte Harry dat het belangrijk is dat collega’s onderling vertellen wat ze voelen. Zelf sprak hij ook over zijn militaire ervaringen in de frontlinie van Afghanistan, waarbij hij gewonden moest evacueren. “Je landt, draagt ze over en wordt naar iets anders gestuurd”, aldus de 32-jarige Harry. “Je zult er nooit achter komen of die jongen of dat meisje er bovenop is gekomen.”

Hij sprak zijn sympathie uit voor de medewerkers op de meldkamer: “Ik begrijp wat jullie doormaken en godzijdank hebben jullie elkaar.” En tegen de ambulancemedewerkers: “Wat jullie elke dag meemaken. Je weet niet wat je tegenkomt. Het vergt moed om daarover te praten.” De jongste zoon van prins Charles voegde eraan toe, dat als hulpverleners niet met elkaar praten, anderen dat ook niet doen. “Mensen zijn bang om te praten, maar ze zouden banger moeten zijn om er niet over te praten.”

Harry’s bezoek aan de ambulancedienst past in het campagne ‘Heads Together’ van de Britse royals, om het stigma van geestesziekten op te heffen.