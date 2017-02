De Deense prins Joachim verricht donderdag de officiële opening van het Waddenzeecentrum bij Ribe in het zuidwesten van Jutland. Zo valt te lezen op de website van het Deense Koninklijk Huis.

Het centrum werd in 1992 opgericht en in 1996 voltooid. Sinds 2014 is het Waddenzeecentrum verbouwd en uitgebreid. Het gebouw biedt plaats aan exposities en vormt de toegangspoort tot het Deense Waddenzeegebied. Vanuit Ribe worden regelmatig natuurexcursies geleid.

Na de opening krijgt Joachim een rondleiding langs de nieuwe tentoonstelling over de trekvogels van de Waddenzee. Die expositie vertelt over de 15 miljoen trekvogels die het natuurgebied jaarlijks aandoen.

In 2014 kwam het Deense deel van de Waddenzee op de werelderfgoedlijst te staan. Joachim was daar groot voorvechter van. Het Nederlandse en Duitse deel van de Waddenzee staan al sinds 2009 op de lijst. De Waddenzee is met ongeveer 11.500 vierkante kilometer het grootste aaneengesloten gebied met zandplaten, slikken en eilanden ter wereld.