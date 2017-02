PHNOM PENH – President Htin Kyaw van Myanmar en zijn vrouw Su Su Lwin hebben vrijdag een krans gelegd bij het standbeeld van koning Norodim Sihanouk in Phnom Penh. Het is gebruikelijk dat staatshoofden tijdens een bezoek aan Cambodja de in 2012 overleden vader van de huidige Cambodjaanse koning eren.

President Htin Kyaw brengt een vierdaags staatsbezoek aan Cambodja om de betrekkingen te verbeteren en de samenwerking tussen Myanmar en Cambodja te bevorderen.

Koning Norodom Sihanouk (1922-2012) regeerde Cambodja als koning van 1941 tot 1955 en van 1993 tot 2004, toen hij aftrad ten gunste van zijn zoon koning Norodom Sihamoni.