“De cirkel is rond.” Dat zei de Duitse bondspresident Joachim Gauck maandagavond voor het diner dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima hem aanboden in Paleis Noordeinde. Gauck is op afscheidstournee. Zondag wordt in Berlijn een nieuwe president gekozen.

“Deze samenkomst heeft voor mij een bijzondere betekenis. Met dit bezoek aan Nederland sluit zich een cirkel. Een van mijn eerste buitenlandse reizen als bondspresident voerde mij op 5 mei 2012 naar Breda, waar de Nederlanders de dag van de bevrijding doordacht en vrolijk vierden”, herinnerde Gauck zich aan zijn eerste bezoek aan Nederland. Koning Willem-Alexander had de president in zijn eigen tafelrede daarom al moedig genoemd.

Gauck zei het als een wonder te beschouwen ”dat Nederland en de Nederlanders, net als andere mensen en staten die onder de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog zo verschrikkelijk hebben geleden, de kracht tot verzoening hebben gevonden”. “Het vult mij met grote dankbaarheid. Het heeft me diep ontroerd dat ik aan Bevrijdingsdag mocht deelnemen en zelfs mocht spreken.”

In zijn toespraak verwees Gauck ook naar het gezamenlijk optreden eind vorig jaar van Nederland en Vlaanderen op de Buchmesse in Frankfurt. “‘Dit is wat we delen’ was een treffend motto, want we delen immers zo veel”, aldus de bondspresident. “Niet alleen een bewogen politieke, maar ook een rijke culturele geschiedenis. We delen een grens die zo lang de plaats van een levendige interactie is geweest.”

Gauck, die dinsdag in Maastricht precies op de 25e verjaardag van de ondertekening van het Verdrag van Maastricht een eredoctoraat ontvangt, bracht tot slot in het Nederlands een toost uit ”op het koningspaar, op Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, op de Nederlands-Duitse vriendschap en op de vrijheid van onze landen in een verenigd en sterk Europa!”