LONDEN – Koningin Elizabeth heeft het koninklijk vakantieverblijf Sandringham bij Norfolk verruild voor Buckingham Palace in Londen. Een dag nadat in Londen saluutschoten haar 65-jarig regeringsjubileum markeerden, hervat de Britse vorstin haar werkzaamheden in de hoofdstad.

Dinsdagochtend nam de 90-jarige Britse koningin de trein van Norfolk naar Londen. Britse media merken op dat ze niet werd vergezeld door haar echtgenoot prins Philip, de hertog van Edinburgh.

Traditiegetrouw gingen Elizabeth en Philip kort voor de feestdagen naar Sandringham. Anders dan de bedoeling was koos het stel voor de heenreis niet voor de trein, maar voor een helikopter. De Britse vorstin had tijdens de feestdagen last van een ernstige verkoudheid en liet verstek gaan bij de kerkdiensten tijdens kerst en nieuwjaarsdag. Ook haar echtgenoot prins Philip was de dagen voor de kerst ziek.

Op zondag 8 januari verscheen Elizabeth weer in het openbaar en woonde ze een kerkdienst bij in St. Mary Magdalene in Sandringham.