EISENACH – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdagmiddag aan het begin van hun vijfde werkbezoek aan Duitsland een rondleiding gekregen door een door mist omgeven kasteel Wartburg.

Dat is een van de best bewaard gebleven middeleeuwse burchten van Europa. De Wartburg heeft een deel van zijn huidige rijkdom te danken aan een oertante van Willem-Alexander, prinses Sophie, een dochter van koning Willem II en zus van koning Willem III. Zij was gehuwd met groothertog Carl-Alexander van Saksen-Weimar-Eisenach die met haar financiële ondersteuning in de 19e eeuw de toen vervallen Wartburg restaureerde en opnieuw inrichtte.

De burcht heeft behalve historische en culture betekenis ook religieuze waarde en dat was ook het hoofdmotief voor het koninklijk bezoek. Martin Luther, de grondlegger van de reformatie, gebruikte de Wartburg in 1521 als schuilplaats nadat de paus en keizer Karel V hem vogelvrij hadden verklaard vanwege zijn in hun ogen ketterse ideeën. Luther, die onder de schuilnaam Junker Jörg in het kasteel woonde, gebruikte zijn tijd onder meer voor de vertaling van het Nieuwe Testament in het Duits.

Koning en koningin namen een kijkje in de werkkamer van Luther, en zagen daar ook graffiti uit de zeventiende eeuw. De ‘Lutherstube’ werd namelijk al snel na de kerkhervorming ook een soort bedevaartsoord, waarbij pelgrims hun namen krasten in het hout en de zandsteen en een stukje van de muur wilden meenemen.