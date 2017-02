Koningin Máxima bezoekt op 8 maart een bijeenkomst van Stichting Single SuperMom in Amsterdam. Daar geeft ze, ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag, het startsein voor trainingen waarmee alleenstaande moeders hun zelfredzaamheid en economische positie kunnen vergroten. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bekendgemaakt.

Stichting Single SuperMom, opgericht in 2008, richt zich op eenoudergezinnen in Nederland. De organisatie biedt alleenstaande moeders een netwerk door het aanbieden van activeringstrajecten en opleidingen. Daarnaast beschikt de stichting over een website die functioneert als een ontmoetingsplek voor alleenstaande moeders, maar ook als helpdesk waar onder meer juridische vragen of vragen over kinderopvang gesteld kunnen worden.