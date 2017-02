Koning Willem-Alexander en koningin Máxima moesten woensdag bij hun werkbezoek aan Thüringen en Saksen de begeleiding van een motor-escorte missen. Een achttal motoren is gebruikelijk voor een bezoekend staatshoofd, maar bij de rit van Eisenach naar Leipzig via Erfurt, Weimar en Jena, kreeg het koningspaar in plaats daarvan een ere-escorte van drie politiewagens.

Het was niet uit gebrek aan respect maar om praktische- en veiligheidsredenen. Op de Wartburg in Eisenach was het glad en ook rond het voormalige concentratiekamp Buchenwald bij Weimar waren de wegen voor motorrijders niet veilig. Uitglijders bij een escorte zijn niet gewenst, vandaar het besluit van de deelstaat Thüringen om auto’s in te zetten. De koninklijke stoet gaf daardoor een afwijkend beeld.

Thüringen had voor het koninklijk bezoek verder geen halve maatregelen genomen. Uit de hele deelstaat was politie opgetrommeld om alle wegen waar het Nederlandse bezoek langsreed af te zetten. Tot het kleinste bospad toe. Zoveel politie is er in Nederland nooit op de been bij verplaatsingen van koning en koningin, maar de Duitsers wilden geen risico’s nemen.

Of de motoren donderdag weer in de stoet opduiken wanneer het werkbezoek wordt vervolgd in de deelstaat Saksen – elke staat heeft zijn eigen regels en afspraken – is nog niet bekend.