Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdagmiddag in Jena afscheid genomen van minister-president Bodo Ramelow en zijn deelstaat Thüringen, en hebben hun werkbezoek aan Duitsland voortgezet in Leipzig in de deelstaat Saksen.

“Mijn vrouw en ik hebben uitgekeken naar ons bezoek aan Thüringen. Deze deelstaat bewaart de herinneringen aan het mooiste, beste en meest verhevene van wat de mensheid heeft voortgebracht. En ook aan de gruwelijkheden waartoe mensen in staat zijn. Wie iets wil begrijpen van Europa en van de noodzaak om binnen Europa samen te blijven werken, moet naar Thüringen en Weimar komen. De geschiedenis is hier tastbaar,” zei Willem-Alexander.

Hij sprak eerder op de dag in Weimar bij de door Ramelow aangeboden lunch in de Anna Amalia Bibliotheek. Het was de eerste keer Willem-Alexander in Thüringen was. Ramelow spoorde hem aan snel terug te komen en dan wat meer tijd te nemen om de mooie deelstaat te ontdekken.

Minister-president Stanislaw Tillich van Saksen wist dat zijn Nederlandse bezoekers al eerder op bezoek zijn geweest, in Dresden. Hij was daarom blij dat het paar terugkwam naar Saksen, zei hij in een toespraak bij een diner woensdagavond in Leipzig met de deelnemers van de Nederlandse handelsmissie en hun Duitse partners. Minister Lilianne Ploumen, die ook het woord voerde, memoreerde dat dit de honderdste handelsmissie was sinds het aantreden van het kabinet Rutte.