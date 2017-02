Koningspaar in voetspoor van Luther

WITTENBERG – Honderden belangstellenden hadden zich donderdagmiddag in de vrieskou voor de Slotkerk van Wittenberg verzameld om koning Willem-Alexander en koningin Máxima te verwelkomen. Het koningspaar kwam naar de Lutherstadt ter gelegenheid van de viering van vijfhonderd jaar reformatie. De Slotkerk is de plek waar Maarten Luther in 1517 de aanzet gaf tot de kerkhervorming die leidde tot de protestantse kerken.

Voor Wittenberg betekende het bezoek van Willem-Alexander en Máxima de derde koninklijke visite in vier maanden tijd. Vanwege het ‘Luther jaar’ kwamen vorig jaar al de Deense koningin Margrethe en het Zweedse koningspaar naar Wittenberg.

In de kerk klonk Luthers lied ‘Een vaste burcht is mijn God’ bij binnenkomst van het Nederlandse gezelschap. Predikant Hanna Kasparick gaf vervolgens tekst en uitleg bij beelden, wapens en andere kenmerkende onderdelen van de rijkelijk versierde kerk. Zo wees ze op het portret van Gaspard de Coligny, vader de Louise de Coligny. “Vierde vrouw van Willem van Oranje”, voegde Kasparick er ten overvloede aan toe. Dat wist de koning al. Ook werd het graf van Maarten Luther bekeken.

Diner

Buiten de Slotkerk stonden nog altijd honderden mensen te wachten toen het koningspaar weer naar buiten kwam en de straat overstak naar hotel Alte Canzley. Daar werd gepauzeerd tot aan het diner met de minister-president van de deelstaat Saksen-Anhalt, Reinhard Haseloff, later op avond in het Rathaus van Wittenberg.

Het koninklijk werkbezoek aan Duitsland wordt vrijdag afgesloten op Slot Oranienbaum bij Dessau.