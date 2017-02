AMSTERDAM – Hij heeft al de nodige kilometers in de benen, maar schaatsen blijft een uitdaging voor prins Bernhard. “Ik kan nog steeds niet pootje over”, zei de prins donderdag tegen Blauw Bloed. Bernhard en veel familieleden trainen voor de Hollandse 100, een duathlon van tien kilometer schaatsen en negentig kilometer wielrennen.

Bernhard, initiatiefnemer van de Hollandse 100, geniet wel van de wekelijkse schaatstrainingen. “Ik voel me goed en hier op de schaatsbaan zijn is altijd een mooi feest, lekker buiten.” De prins is blij dat veel familieleden ook sporten om geld op te halen en aandacht te vragen voor het onderzoek naar lymfklierkanker. “Al mijn broers en mijn moeder doen weer mee, dus dat is heel gezellig. En mijn vrouw doet natuurlijk weer mee en misschien gaat mijn zoon ook nog mee fietsen.”

Op 5 maart is het tijd voor de Hollandse 100, voor de derde editie van het sportevenement is al ruim 100.000 euro opgehaald. “We staan nu op een ton en we hopen natuurlijk de komende maand dat het nog verder omhoog gaat”, aldus Bernhard. “Maar goed, een ton is al een heel mooi bedrag. We hopen er met z’n allen vol voor te gaan om het zo hoog mogelijk te krijgen.”