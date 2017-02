Prinses Tessy heeft maandag een even liefdevolle als ongebruikelijke boodschap geplaatst op Instagram. Het was een liefdesverklaring aan haar binnenkort ex-man. “Louis is een geweldig iemand en ik zal hem voor altijd lief hebben”, aldus Tessy aan de vooravond van Valentijnsdag.

Drie weken geleden maakte het Luxemburgse hof bekend dat het in 2006 getrouwde paar, dat twee kinderen heeft, gaat scheiden. “Na acht maanden van gescheiden leven, voelen we ons gelukkig, en net zo sterk als een team zou moeten zijn. Iedereen kan zijn eigen waardeoordeel hebben, maar onze vriendschap en ons ouderschap verenigt ons voor het leven”, schreef Tessy.

Valentijnsdag is ook de huwelijksdag van Tessy’s bijna ex-schoonouders, groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa. Die trouwden op 14 februari 1981.