LONDEN – Koningin Elizabeth II heeft dinsdag het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) geopend. Het centrum in Londen moet het Verenigd Koninkrijk behoeden voor cyberaanvallen.

De negentigjarige vorstin had haar 95-jarige man prins Philip meegenomen voor de officiële opening van het centrum. Het NCSC maakt deel uit van een vijfjarenplan waarmee de Britse regering de dreigingen van cyberaanvallen wil inperken. De totale kosten van het project worden geschat op bijna drie miljard euro.

Het nieuwe centrum komt volgens IT Pro in de plaats van alle andere initiatieven die er momenteel in het Verenigd Koninkrijk zijn. Directeur Ciaran Martin begint vol enthousiasme aan zijn taak. Volgens hem zal het NCSC een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van cyberaanvallen.