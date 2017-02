OSLO – Koning Harald van Noorwegen heeft dinsdag voorzitter Marek Kuchcinski van het Poolse parlement in audiëntie ontvangen in het Koninklijk Paleis in Oslo. De Pool is in Noorwegen voor een tweedaags bezoek op uitnodiging van Olemic Thommessen, voorzitter van het Noorse parlement.

Kuchcinski’s programma bestaat uit gesprekken met Noorse parlementariërs die buitenlandse zaken en defensie in hun portefeuille hebben. Daarnaast spreekt hij Noorse delegaties van de NAVO, de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

De Poolse parlementsvoorzitter spreekt tijdens zijn bezoek aan Noorwegen ook over de energiezekerheid in zijn land. Met de Noorse premier Erna Solberg en koning Harald preekt hij over economische samenwerking tussen beide landen. Op het programma staat verder een ontmoeting met de Poolse gemeenschap in Noorwegen en een kranslegging voor Poolse militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog op Noors grondgebied om het leven kwamen.