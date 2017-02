De Noorse koning Harald krijgt volgende maand bezoek van Gudni Jóhannesson, de president van IJsland. Jóhannesson komt op 21 en 22 maart naar Oslo en brengt een dag later een bezoek aan Bergen, samen met zijn Canadese vrouw Elize Reid. Het Noorse hof kondigde het staatsbezoek dinsdag aan.

Het staatsbezoek heeft als doel de goede relatie tussen beide landen te bevestigen. Jóhannesson wordt op de eerste dag ontvangen met een officiële ceremonie op het plein voor het Noorse paleis in Oslo. Later staat er binnen een galadiner te wachten voor de president en zijn gevolg.

Het is het tweede staatsbezoek van IJsland in korte tijd. Eind vorige maand ging Jóhannesson naar Denemarken alwaar hij een ontmoeting had met de Deense koninklijke familie.

Jóhannesson is sinds 1 augustus president van IJsland. Hij is opvolger van Ólafur Ragnar Grímsson, die vanaf 1996 twintig jaar staatshoofd was en vier keer werd herkozen.