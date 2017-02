Koningin Máxima brengt volgende maand een werkbezoek aan Koppert Cress in Westland. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekendgemaakt. Het tuinbouwbedrijf is de winnaar van de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2016, een prijs die duurzame innovaties van kleine of grote organisatie beloont.

Koppert Cress is een tuinbouwbedrijf dat gespecialiseerd is in diverse eetbare planten en bloemen die door nationale en internationale chefkoks, restaurants en hotels worden gebruikt. Tijdens het bezoek op dinsdag 7 maart woont Máxima een van de smaaklessen bij die Koppert Cress wekelijks geeft aan leerlingen van basisscholen. Daarna krijgt de koningin een rondleiding in het bedrijf waar zij in de proeftuin een toelichting krijgt op verschillende eetbare bloemen en planten. In het bedrijfsrestaurant spreekt zij onder anderen met Tamara de Weijer, voorzitter van Vereniging Arts & Voeding, over het belang van gezonde voeding op de werkvloer.

De Koning Willem I Stichting is in 1958 op initiatief van De Nederlandsche Bank in het leven geroepen door een aantal aan het bedrijfsleven verbonden organisaties. Doel van de stichting is de nationale economie nieuwe impulsen te geven en daarmee het aanzien van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten. Koningin Máxima is erevoorzitter van de stichting.