Koning Felipe van Spanje is woensdag in Malaga. In het congrescentrum gaf hij eerst de aftrap van het zesde Transfiere European Forum for Science, Technology and Innovation. Daarna bracht hij een bezoek aan het Malaga Museum, dat in december na tien jaar van restauraties werd heropend.

Felipe werd op het congres vergezeld door Susana Diaz, de president van de autonome gemeenschap Andalusië. Het tweedaagse forum biedt bedrijven kans om nieuwe zakelijke contacten aan te gaan op wetenschappelijk en technologisch gebied. Meer dan vijfhonderd bedrijven uit twintig verschillende landen, waaronder Nederland, zijn aanwezig.

De koning benadrukte in zijn speech het belang van research en de essentiële rol van onderwijs.