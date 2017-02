Het Noorse kroonprinselijk paar heeft woensdag in Oslo een opvangcentrum voor asielzoekers bezocht. De visite was een vervolg op een bezoek eerder in de week aan de Noorse IND en aan de raad van beroep voor immigranten. Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit willen door hun bezoeken meer kennis opdoen over de asielprocedure en -problematiek in Noorwegen.

Asielzoekers verblijven gemiddeld acht tot tien weken in het opvangcentrum Torshov, maar soms duurt het ook langer zo leerde het kroonprinselijk paar. Er is plek voor tweehonderd mensen, die op slaapzalen met zes of acht stapelbedden slapen. Voor kinderen is er een aparte opvang en buurtbewoners springen soms bij om de kinderen te laten spelen met leeftijdgenoten in de kleuterschool in de buurt.

In het opvangcentrum wachten de asielzoekers op hun ondervraging door de IND om te bepalen of ze terecht asiel aanvragen en in Noorwegen kunnen blijven. Haakon en Mette-Marit leerden eerder in de week al over die interviews en wilden nu te weten komen hoe de wachttijd wordt overbrugd en hoe afgewezen asielzoekers worden voorbereid op uitzetting.