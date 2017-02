BRUSSEL – De overleden leden van de Belgische koninklijke familie zijn vrijdag traditiegetrouw herdacht tijdens een mis in de Onze Lieve Vrouwe-kerk van Laken. Dat is ook de kerk waaronder zich de graftombes bevinden van de belangrijkste ‘afgestorven’ leden van het Belgische koningshuis.

De traditie is ontstaan na het overlijden op 17 februari 1934 van oorlogsheld koning Albert I, die dat jaar bij een klimpartij in de Ardennen om het leven kwam. Nog geen anderhalf jaar later verongelukte zijn schoondochter, de jonge koningin Astrid, door een verkeersongeval in Zwitserland.

De koninklijke familie was mager vertegenwoordigd bij de mis. Koning Filip en koningin Mathilde vertegenwoordigden de hoofdtak, maar Filips broer en zus en hun partners lieten verstek gaan. Dat zijn ouders er niet waren, was logisch omdat koningin Paola vrijdagmorgen in het ziekenhuis werd geopereerd na haar heupbreuk een dag eerder.

De mis werd wel bijgewoond door Filips tantes de prinsessen Maria Esmeralda en Léa, de eerste een halfzus van de koningen Albert en Boudewijn en de tweede een schoonzus van beide vorsten.

Ook de Luxemburgse prinsessen Marie-Astrid en Margaretha, alsmede hun broer prins Guillaume, die in koning Leopold III en koningin Astrid dezelfde grootouders hebben als Filip, waren bij de plechtigheid. Van Margaretha is ook haar zoontje prins Leopold, die in 1984 op zijn geboortedag al overleed, in de kerk bijgezet.