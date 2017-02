In Lech zit schok over dood Friso ‘nog diep’

De schok over de dood van prins Friso zit “nog altijd diep”. Dat zegt burgemeester Ludwig Muxel van het Oostenrijkse ski-oord tegen de lokale krant Vorarlberger Nachrichten. Die staat uitgebreid stil bij het feit dat het vrijdag precies vijf jaar geleden is dat de prins bij het skiën werd bedolven onder een lawine. Hij overleed achttien maanden later in augustus 2013 aan de gevolgen van dat ongeval.

Muxel stelt dat hij prins Friso vanaf diens jeugd heeft gekend. Hij herinnert zich dat de dagen en maanden na het lawineongeluk met “de hoop en vrees om Friso’s leven een zeer stressvolle tijd zijn geweest”. De prins lag eerst enkele dagen in het Landeskrankenhaus in Innsbruck en werd toen overgebracht naar Londen, waar hij tot de zomer van 2013 werd verzorgd. Volgens doktoren was er sprake van minimaal bewustzijn, maar kansen op herstel waren er niet.

De koninklijke familie heeft zich echter na het ongeluk en ook na overlijden van de prins niet van Lech gekeerd. Prinses Beatrix is er deze week al weer neergestreken, zo meldt de Vorarlberger Nachrichten, en eind volgende week wordt koning Willem-Alexander met zijn gezin verwacht. Dat kan diens dochter prinses Alexia ook testen of haar been geheel hersteld is van de breuk die ze vorig jaar bij het skiën in Lech opliep.