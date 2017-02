MADRID – Terwijl zijn zus prinses Cristina op Palma werd vrijgesproken van corruptie was de Spaanse koning Felipe op stap met president Janós Áder van Hongarije. Felipe ging met zijn echtgenote Letizia en Áder en diens vrouw naar het Thyssen museum in Madrid.

Het gezelschap opende de tentoonstelling van Hongaarse kunst. Vanaf zaterdag tot eind mei zijn in Madrid negentig kunstwerken uit de permanente collectie van het Museum van Schone Kunsten en de Hongaarse Nationale Galerie in Boedapest te zien. De expositie omvat werk van bekende kunstenaars als Raphael, Leonardo da Vinci en Peter Paul Rubens.

Felipe liet zich tijdens het museumbezoek niet uit over de rechtszaak waarbij zijn zus betrokken is. Cristina werd vrijgesproken, maar moet wel een schadevergoeding van 265.000 euro betalen. Haar man Iñaki Urdangarin moet zes jaar en drie maanden de gevangenis in. Hij kreeg bovendien een boete van 512.000 euro.