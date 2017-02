LONDEN – Prins Harry was vrijdagochtend duidelijk in zijn element bij een open training van het Engelse rugbyteam. Harry nam plaats op de tribune van Twickingham, waar 12.000 rugbyfans hun helden zagen trainen voor hun volgende interland.

De 32-jarige prins hoorde op de tribune de verhalen aan van deelnemers van diverse jongerenprogramma’s. Die initiatieven hebben als doel sport te gebruiken om het leven van kansarme jongeren te verbeteren. Op uitnodiging van de Engelse rugbybond RFU woonden zij vrijdag de open training bij.

Na afloop van de training wandelde Harry het veld op, waar hij hoofdtrainer Eddie Jones sprak. Ook enkele spelers bleven plakken voor een babbeltje met de prins, die groot fan van rugby is.

Harry is sinds eind vorig jaar beschermheer van de RFU. De prins, die sinds 2010 vicebeschermheer van de rugbybond was, nam die taak over van zijn oma koningin Elizabeth. Zij was 64 jaar lang beschermvrouwe van de RFU, een taak die zij op haar beurt in 1952 overnam van haar vader koning George VI na diens dood.