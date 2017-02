PALMA – De openbaar aanklager wil Iñaki Urdangarin en zijn zakenpartner Diego Torres zo snel mogelijk in voorlopige hechtenis nemen, zo zei Pedro Horrach vrijdag na afloop van de uitspraak van de rechtbank van Palma de Mallorca in de zaak-Nóos.

Dat is gebruikelijk wanneer de straf meer dan zes jaar bedraagt en moet het vluchtgevaar minimaliseren. Urdangarin, de echtgenoot van prinses Cristina en zwager van koning Felipe, is veroordeeld tot zes jaar en drie maanden cel, Torres tot 8,5 jaar. Beiden kunnen beroep aantekenen.

Iñaki’s advocaat Mario Pascuel Vives zag geen reden voor hechtenis. ‘Alle delicten waarvoor hij is veroordeeld kennen een straf van minder dan drie jaar. Het is slechts door de optelsom van de straffen dat de straf boven zes jaar uitkomt.’ Iñaki werd inderdaad op vijf punten apart veroordeeld, waaronder fraude, valsheid in geschrifte, verduistering en corruptie.