Koningin Máxima heeft zaterdagmiddag de tentoonstelling ‘Een koninklijk paradijs – Aert Schouman en de verbeelding van de natuur’ in het Dordrechts Museum geopend. Vijf muurversieringen uit Paleis Huis ten Bosch maken deel uit van de expositie.

Het behang is vanwege de renovatie van het paleis zelf ook opgeknapt en is de komende maanden te zien in Dordrecht. Na de voltooiing van de vernieuwbouw van Huis ten Bosch keren de wandschilderingen, die Schouman maakte in opdracht van prins Willem V, weer terug. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima en hun gezin gaan er dan ook wonen.

De koninklijke behangsels hingen overigens oorspronkelijk in het Nieuwe Stadhouderlijk Kwartier in Den Haag. Toen dat in de negentiende eeuw een andere functie kreeg, werden ze opgeslagen in Paleis Huis ten Bosch. Pas in 1975 werden de bijzondere doeken ontdekt en in het paleis ingebouwd.

Het overzicht van het werk van Schouman is tot september in Dordrecht te zien. Hij maakte als dierenschilder veelvuldig aquarellen van vogels, zoogdieren, planten. Het Dordrechts Museum bestaat dit jaar 175 jaar en is een van de oudste stedelijke musea van Nederland.