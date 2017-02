Ik schrok afgelopen maand van nieuws uit België. Nog maar net nadat het Vlaamse tv-programma Royalty is gestopt, wordt in maart de stekker uit het Belgische tijdschrift Royals getrokken. Dit tijdschrift was afhankelijk van de losse verkoop die de laatste jaren sterk bleef teruglopen. Daarom wil ik u, onze lezer, maar zeker onze vaste abonnee, nogmaals mijn dankbaarheid tonen. Dankzij uw loyaliteit heeft Vorsten bestaansrecht. En voor onze Belgische lezers: wij willen ook u bedienen met het beste, mooiste en meest vorstelijke nieuws, ook over het Belgische koningshuis. Zo schrijft de Vlaming Wim Dehandschutter niet alleen ieder nummer een column over zijn en uw koningshuis, hij gaat ook voor ons mee op pad wanneer het koningspaar op reis gaat.

Op Nederlandse bodem was het juist een heel fijne koninklijke maand. We hebben weer flink geschoven met pagina’s en producties, want was er weer veel te doen op vorstelijk gebied. We volgden het koningspaar in Duitsland, hadden een interview met prinses Laurentien en ontmoetten prinses Margarita om te spreken over de uitbreiding van haar sieradencollectie. Toen het blad al bijna klaar was, kregen we de mogelijkheid om bij te praten met prinses Viktória. Zo’n kans laat ik natuurlijk niet schieten.

Ik heb haar vaker gesproken en vind haar een fantastische vrouw. Haar inzet voor Save the Children is zo oprecht en zo uit het hart. We zouden een kort gesprekje voeren, dacht ik, maar pas na bijna een uur namen we afscheid. En ik had nog wel uren kunnen blijven, want behalve een heel inhoudelijk gesprek, was het ook gezellig. Maar we zijn beiden moeder en dan roept het thuisfront. We hadden lol om het feit dat ik ooit van de woordvoerder van de familie De Bourbon de Parma te horen kreeg dat Viktória ‘gewoon dol is op Italiaanse pasta’ na vermoedens van een zwangerschap. Het was toen nog te pril om het heuglijke feit mede te delen.

We hebben een gemeenschappelijke passie voor Italië en delen de bewondering voor de missie van Jamie Oliver, die de wereld wil leren bedachtzamer met voedsel om te gaan. Ze vindt het woord ‘prinses’ nog steeds ‘een abstract begrip’ en dat maakt haar juist chic, naar mijn mening. Het interview heb ik opgenomen met een dictafoon, dat praat makkelijker dan wanneer ik alles direct en juist moet noteren. Maar speciaal voor mijn vorstelijke vlog (ik maak regelmatig filmpjes voor de website, YouTube en Facebook) wilde ze ook wel wat voor de camera vertellen. Het interview met deze prinses leest u vanaf pagina 76. En u leest het eerder dan de prinses zelf, want het duurt een paar dagen voordat Vorsten de Ambassade van de Heilige Stoel bereikt.

Ik wens alle lezers, of ze nu in België, Nederland of Italië wonen, heel veel leesplezier.