Koning Willem-Alexander, die dit jaar vijftig wordt, gaat op de dag na Koningsdag dineren op het Koninklijk Paleis met 150 jarigen die ook op 27 april een bijzondere verjaardag vieren. Koningin Máxima is ook aanwezig tijdens de feestavond.

Via de Facebookpagina van het Koninklijk Huis nodigt de in smoking gestoken Willem-Alexander zijn gasten uit. ”Mijn vrouw en ik verheugen ons erop”, zegt de koning in een video. Voorwaarde is dat de gasten op 27 april jarig zijn en net als de koning een kroonjaar bereiken. Een kroonjaar is een jaar waarin een door vijf deelbaar jubileum wordt gevierd.

Na het diner is het Paleis op de Dam 50 uur onafgebroken gratis toegankelijk voor publiek met een bijzondere programmering die verband houdt met het leven in het Koninkrijk der Nederlanden van de afgelopen vijftig jaar. Op vrijdagavond 28 april is de opening op de Dam. Zondagavond 30 april om middernacht sluit het paleis pas weer de deuren.