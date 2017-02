APELDOORN – Prinses Beatrix opent woensdagmiddag 22 maart in museum Paleis Het Loo een tentoonstelling over de hoeden die ze als koningin droeg. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

De tentoonstelling draagt de naam Chapeaux! De hoeden van Koningin Beatrix. In het museum in Apeldoorn zijn ruim honderd hoeden te zien die Beatrix droeg tijdens haar regeerperiode van 33 jaar. De hoeden zijn ontworpen door Emy Bloemheuvel, Suzanne Moulijn en Harry Scheltens. Volgens de samenstellers van de tentoonstelling staan de hoeden niet op zichzelf, maar zijn ze in combinatie met de kleding ontworpen en gekleurd.

De hoeden worden getoond met beelden van de gelegenheden waarbij Beatrix het hoofddeksel droeg. Chapeaux! De hoeden van Koningin Beatrix is van 23 maart tot 27 augustus te zien in museum Paleis Het Loo.