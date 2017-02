GOUDERAK – De Gouden Koets van chocolade lieten koning Willem-Alexander en koningin Máxima voor de lunch in gastenboerderij De Appelgaard in Gouderak onberoerd. ‘Daar heb ik wel hulp voor nodig’, zei de koning toen hem werd voorgesteld het culinaire kunstwerk te verorberen. Volgens Willem-Alexander was deze koets nu in elk geval groter dan de ‘echte’ die voor restauratie geheel uit elkaar is gehaald.

Het koningspaar bezocht de bed & breakfast annex veehouderij en natuurbeheerder als onderdeel van het streekbezoek aan de Krimpenerwaard. Aan tafel werd na de rondleiding door het bedrijf gesproken over de uitdagingen waarvoor de boeren in dit typisch Hollandse weide-en veengebied staan.

Het koningspaar nam actief aan de discussie deel en had ook een aantal suggesties voor het beter op de markt en onder de aandacht brengen van de ruim voorhanden zijnde streekproducten. ‘Daar kunnen we mee aan de slag’, aldus commissaris van de koning, Jaap Smit.

Volgende halte bij het streekbezoek is Berkenwoude, waar voor de komst van het koninklijk bezoek al honderden mensen staan te wachten.