Camilla, hertogin van Cornwall, had woensdag heel wat helpende handen in de keuken. De echtgenote van prins Charles stond met bekende koks achter het fornuis in Clarence House. Jamie Oliver en Hugh Fernley-Whittingstall versierden cupcakes met de hertogin.

De chefs en hertogin hoefden zich geen zorgen te maken over het bakken van de cupcakes, dat had het personeel van Clarence House al gedaan. Volgens Britse media waren de koks dinsdag al om 07.30 uur in touw om 140 cupcakes en één taart te bakken. Camilla streek echter met de eer. “Natuurlijk!”, antwoordde ze met een grote lach op de vraag van Hugh of zij alle cakejes had gebakken.

Toen de 69-jarige hertogin een spuitzak met vanillecrème kreeg van Jamie, bleek echter dat ze niet zo veel bakkwaliteiten bezit. “Ik maak er mijn eigen, unieke stijl van”, zei Camilla over haar versieringen, die elk cakeje een ander uiterlijk gaven.

Diversiteit

Eenmaal voorzien van vanillecrème en een figuurtje werden de cupcakes uitgedeeld aan alle aanwezigen. Zij kwamen bijeen voor de aftrap van The Great Get Together, een jaarlijks terugkerend evenement. In een weekeinde in juni worden door het hele land straatfeesten, picknicks, barbecues en bakwedstrijden georganiseerd.

Dit jaar staat The Great Get Together, dat op 17 en 18 juni plaatsvindt, in het teken van diversiteit. The Big Lunch, de organisatie achter het initiatief waar Camilla beschermvrouwe van is, werkt samen met de Jo Cox Foundation. In juni is het een jaar geleden dat de politica, die campagne voerde voor het behoud van het Britse EU-lidmaatschap, op straat werd vermoord.