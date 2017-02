De Deense kroonprins Frederik en zijn vrouw kroonprinses Mary brengen eind mei een tweedaags bezoek aan Zweden. Dat heeft het Deense hof donderdag bekendgemaakt.

Het kroonprinselijk paar staat aan het hoofd van een handelsmissie die Deense bedrijven onder de aandacht moet krijgen in Zweden. Frederik en Mary bezoeken in Stockholm verschillende evenementen en seminars op het gebied van onder meer gezondheidszorg en duurzame steden.

Of er ook nog een ontmoeting met leden van het Zweedse koningshuis in zit, is niet bekend.