Iñaki Urdangarin mag zijn hoger beroep buiten de gevangenis afwachten tegen betaling van een borg van 200.000 euro. Die eis heeft de openbaar aanklager donderdagmorgen ingediend bij de rechtbank van Palma de Mallorca. Zijn voormalige zakenpartner Diego Torres kan de gevangenis voorlopig vermijden tegen een borg van 100.000 euro.

De zwager van de Spaanse koning Felipe en echtgenoot van prinses Cristina werd vorige week veroordeeld tot zes jaar en drie maanden celstraf voor een lange reeks van delicten, waaronder fraude, belastingontduiking en misbruik van invloed. Bij straffen van zes jaar is het gebruikelijk dat het OM inhechtenisneming vraagt om te voorkomen dat de veroordeelde in afwachting van hoger beroep naar het buitenland uitwijkt.

In het geval van Iñaki is dat vluchtgedrag onaannemelijk geacht. Hij was donderdag ook aanwezig in de rechtbank, waar veel media hem stonden op te wachten. Iñaki zal zich wel periodiek moeten melden bij de rechter. Echtgenote Cristina, die werd vrijgesproken van medeplichtigheid, bevond zich in Barcelona waar ze haar werkgever La Caixa bezocht. Cristina werkt sinds enkele jaren vanuit Genève, om met haar gezin afstand te houden tot de Spaanse media.