DEN HAAG – Koning Willem-Alexander heeft afgelopen jaar 2750 keer zijn handtekening gezet onder wetten, algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten en koninklijke boodschappen – de aanbiedingsbrieven behorend bij een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. Dat meldt het Jaaroverzicht van het Koninklijk Huis dat donderdag is verschenen.

De koning tekent indien noodzakelijk ook in het buitenland. Dat doet hij in spoedeisende gevallen op zijn tablet, zo meldt het verslag. Een voorbeeld daarvan was de Wet tot wijziging van de Waterwet die Willem-Alexander op 2 november tijdens het staatsbezoek aan Australië bekrachtigde.

De ambtenaar die het stuk voor de koninklijke ondertekening opstelde, had blijkbaar op school niet goed opgelet tijdens de aardrijkskundeles. De naam van de Australische stad waar de koning zijn krabbel zette, was in elk geval verkeerd gespeld: Sidney in plaats van Sydney.

Wijziging

Die foute naam stond enkele weken later nog in de stukken die onder handtekening van toenmalig minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justie) naar de Kamer werden gestuurd. Van der Steurs opvolger Stef Blok moest daarom begin deze maand een wijziging sturen. In het Staatsblad verscheen de mededeling: op bladzijde 20 wordt ‘gegeven te Sidney’ vervangen door ‘gegeven te Sydney’.

Het gebeurt overigens wel eens vaker dat de plaatsnaam onder besluiten en wetten verkeerd wordt gespeld. Het Italiaanse Tavarnelle, waar koningin Beatrix veel wetten ondertekende, verscheen met regelmaat als Tavernelle in de papiermolen. Het Kabinet van de Koning(in) moest die fouten er dan uit halen.