Koningin Mathilde heeft zich op haar laatste dag in Laos persoonlijk bekommerd om de slachtoffers van een verkeersongeval. Onderweg naar de luchthaven van Pakse kwam haar konvooi in de file terecht die was ontstaan door een botsing tussen twee motorrijders.

Een fotograaf van persbureau Belga zag hoe Mathilde te hulp schoot en hoogstpersoonlijk naar de slachtoffers ging om te kijken hoe ze er aan toe waren. Ze vroeg een arts in haar gezelschap om eerste hulp te verlenen. De motorrijders waren slechts lichtgewond.

Mathilde was sinds maandag op humanitaire missie in Laos om er voor Unicef aandacht te besteden aan de problemen van ondervoeding van kinderen. Donderdag op de slotdag stond een bezoek aan de tempel van Wat Phou in het zuiden van het land op het programma. Die tempel behoort tot het Unesco-werelderfgoed.