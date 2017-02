De Japanse kroonprins Naruhito is klaar om zijn vader Akihito op te volgen. Dat heeft hij gezegd in antwoorden op voorgekookte vragen ter gelegenheid van zijn 57ste verjaardag, donderdag. Net als zijn vader wil Naruhito een keizer zijn die deelt in ‘de pijn en de vreugde’ van de bevolking.

Keizer Akihito (83) heeft vorig jaar de wens geuit te willen aftreden. Hij kan dat echter niet op eigen houtje beslissen omdat de grondwet en de wet die betrekking heeft op het keizerhuis die mogelijkheid niet kennen. Alleen een dode keizer kan worden opgevolgd, een afgetreden keizer niet.

Regering en parlement overleggen nu over het verlangen van Akihito, waarbij er verschil van mening bestaat of er eenmalig een amendement op de wet moet worden gemaakt, alleen voor hem, of dat ook in de toekomst keizers het recht moeten krijgen om af te treden.

“Ik aanvaard het denken van de keizer met respect en houd het in gedachten terwijl ik mijn taken uitvoer”, aldus Naruhito, die door zijn vader in vertrouwen was genomen over zijn wens het stokje over te dragen. “Als symbool van de staat en het volk van Japan, deel ik in hun pijn en in hun vreugde, biddend voor hun geluk.”