Koning Salman van Saudi-Arabië maakt zich op voor een wekenlange reis. Zondag vertrekt hij naar Azië, waar hij een maand lang rondreist om de banden met verschillende landen aan te halen en investeerders te zoeken.

Maleisië, Indonesië, Japan en China kunnen rekenen op een bezoek van Salman, meldt Reuters. De 81-jarige koning reist zeker niet alleen. Indonesische ambtenaren is verteld rekening te houden met de komst van een 1500 man sterke entourage, waaronder tien ministers.

Salman hoopt zaken te kunnen doen in Azië. De koning wil volgend jaar vijf procent van staatsoliemaatschappij Saudi Aramco verkopen en zoekt investeerders. Het zou gaan om een miljardendeal.

Vakantie

Het Saudische hof heeft Salmans reis niet aangekondigd, maar Maleisische ambtenaren lieten Reuters weten dat de koning zondag in hun land arriveert met zijn zoon kroonprins Mohammed bin Salman. Van 1 tot 9 maart is Salman in Indonesië, waar hij Jakarta en Bali bezoekt. Japan is van 12 tot 14 maart aan de beurt.

Vervolgens zou de koning afreizen naar China, voor hij de laatste twee weken van maart doorbrengt op de Malediven. Daar wil Salman naar verluidt vakantievieren, volgens lokale media zijn drie resorts afgehuurd voor de koning.