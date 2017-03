Patiëntjes van het kinderziekenhuis Evelina in Londen kregen dinsdag de hertogin van Cambridge op bezoek. Kate bezocht in de ochtenduren het bijbehorende Ronald McDonald Huis en sprak daar de ouders die in het huis verblijven terwijl hun kind in het kinderziekenhuis Evelina ligt.

Kate kreeg een rondleiding door het huis en leerde over het Ronald McDonald Kinderfonds. Ze woonde ook een receptie bij en onthulde een plaquette waarmee ze het Ronald McDonald Huis officieel opende. De nieuwe accommodatie beschikt over 59 slaapkamers voor familieleden van ziekenhuispatiëntjes.

Bij aankomst kreeg de hertogin een bloemetje aangeboden door de achtjarige Isabella. Haar broertje Luke (6) ligt momenteel in het kinderziekenhuis. Daarna ontmoette Kate onder anderen de acht maanden oude baby Mia, die al zeven maanden in het ziekenhuis ligt.