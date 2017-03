DEN HAAG – Kroonprinses Victoria van Zweden brengt in april een eendaags bezoek aan Nederland. Ze woont een dag voor Koningsdag een bijeenkomst van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) bij, zo blijkt uit de agenda van het Zweedse hof.

Het programma voor het werkbezoek is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of Victoria nog tijd heeft voor een flitsbezoek aan de Nederlandse koninklijke familie. De kroonprinses is de peettante van prinses Amalia.

In 2015 was Victoria ook al voor een eendaags bezoek naar Den Haag. Toen bezocht ze eveneens een bijeenkomst van de OPCW en tevens aan het Internationaal Strafhof. Later reisde ze door naar Brussel.