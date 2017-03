ZOETERMEER – Koning Willem-Alexander is op vrijdag 17 maart bij de landelijke bijeenkomst van de coöperatie Nederlandse Uitdaging (NU). Bij voetbalvereniging sv DSO uit Zoetermeer geeft hij het startsein voor de 65e Lokale Uitdaging van de NU.

Lokale Uitdagingen zijn netwerken in een dorp of stad die samenwerking tussen lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties bevorderen. Iedere uitdaging bemiddelt in mensen, materiaal en middelen tussen lokale ondernemers en (sport)verenigingen en stichtingen met als doel de leefbaarheid van de samenleving te vergroten.

Momenteel zijn er 64 van zulke initiatieven. Tijdens de bijeenkomst zet Willem-Alexander de website van de Zoetermeerse Uitdaging online. Daarmee is de 65e Lokale Uitdaging een feit. De Nederlandse Uitdaging is deelnemer aan het Groeiprogramma van het Oranje Fonds. De koning en koningin Máxima zijn daar beschermpaar van.