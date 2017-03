De koninklijke familie van Tonga heeft de tijd van nationale rouw vanwege het overlijden van koningin-moeder Halaevalu Mata’aho voor de bevolking teruggebracht van de traditionele honderd dagen naar een meer praktische tien dagen. Dat heeft het paleis laten weten. “Mijn moeder zou dat zo hebben gewild”, aldus prinses Pilolevu Tuita in een gesprek met Radio Nieuw-Zeeland.

Voorheen werden rouwperiodes voor leden van de koninklijke familie zeer serieus genomen. De bevolking ging in die periode in het zwart gekleed en veel zaken en winkels bleven gesloten. Dat is ook volgens koning Tupou VI en zijn familie niet meer van deze tijd en zou bovendien de broze economie van het eilandkoninkrijk schaden. Vandaar dat is besloten tot een kortere periode van tien dagen die volgende week zaterdag eindigt.

Koningin-moeder Halaevalu Mata’aho overleed vorige week zondag in een ziekenhuis in Auckland en werd woensdag met veel traditioneel ceremonieel begraven op de koninklijke begraafplaats in de hoofdstad Nuku’alofa. Aan het einde van de tien dagen rouw wordt een kava-ceremonie gehouden en worden zwarte steentjes geplaatst op haar graf. De koninklijke familie zelf neemt wel honderd dagen rouw in acht.