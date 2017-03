BIDDINGHUIZEN – De Hollandse 100 staat drie dagen voordat het sportieve evenement ten bate van wetenschappelijk onderzoek naar lymfklierkanker in Biddinghuizen wordt gehouden op 83 procent van het streefbedrag. Prins Bernhard hoopt zondag voor Lymph&Co 350.000 euro op te halen. De teller stond donderdag op 293.000 euro.

Bij De Hollandse 100 die wordt afgewerkt op en rond schaatscentrum FlevOnice, gaat hem om tien kilometer schaatsen en negentig kilometer wielrennen. Daarnaast zijn er aparte en kortere onderdelen voor gezinnen en de jeugd. Deelnemers kunnen zich laten sponsoren, en halen op die manier geld op voor de strijd tegen lymfklierkanker. Onderzoek naar deze ziekte is er nog te weinig. Vandaar dat prins Bernhard nadat hij zelf genezen was verklaard, Lymph&Co oprichtte en De Hollandse 100 bedacht.

Bernhard krijgt bij het evenement steun van zijn familie. Prinses Margriet heeft haar streefbedrag al gehaald en schoonzus prinses Aimée doet voor het eerst actief mee. ,,Vorig jaar langs de kant gestaan om Floris en alle familie aan te moedigen en nu op schaatsles om dit jaar ook zelf zoveel mogelijk op te halen voor Lymph&Co!”, motiveerde de echtgenote van prins Floris haar deelname.

Geld

Ook oudste broer prins Maurits en diens vrouw prinses Marilène halen geld op. ,,Onze oom, zwager, broer, maar vooral Bro heeft na een enorm zware periode zijn ziekte kunnen overwinnen. Wij willen dat uw donatie een bijdrage kan leveren zodat veel meer mensen kunnen winnen. Dat kan alleen door veel specialistisch onderzoek,” aldus ‘Mau & Mari van Oranje’.

,,Ik weet uit ervaring wat het is als je met deze ziekte te maken krijgt. Graag zet ik me daarom in voor deze derde editie van de Hollandse 100. Doe mee of steun mij”, stelde Bernhards vrouw prinses Annette. Haar man is eveneens van de partij. ,,Ik kom natuurlijk weer aan de start met mijn gezin & familie.”