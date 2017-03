GRANADA – Koning Felipe van Spanje woonde dinsdag in Granada de openingsceremonie bij van de wereldkampioenschappen snowboarden en freestyleskiën in de Spaanse Sierra Nevada.

De Spaanse koning begroette bestuurders van Andalusië, bestuursleden van de internationale skifederatie en de voorzitter van de Koninklijke Spaanse wintersportfederatie. Felipe had ook een ontmoeting met het organisatiecomité van het wintersportevenement. Na de officiële ontvangst nam de koning plaats in het auditorium van het congrescentrum in Granada waar hij getuige was van een parade van de delegaties met de nationale vlaggen.

Het is de tweede keer dat het WK snowboarden en freestyleskiën in de Sierra Nevada wordt gehouden. De eerste keer was in 1996. De wereldkampioenschappen duren tot 19 maart. Nederland doet met zes kandidaten mee. Bij het snowboarden plaatsten Cheryl Maas, Glenn de Blois, Michelle Dekker, Babs Barnhoorn en Niek van der Velden zich voor de titelstrijd. Mees van Lierop vertegenwoordigt Nederland bij het freestyleskiën.