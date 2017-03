Koningin Máxima brengt dinsdagmiddag een werkbezoek aan Koppert Cress in Westland. Het tuinbouwbedrijf wordt vereerd met een bezoek omdat het de winnaar is van de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2016. Deze prijs beloont duurzame innovaties van kleine of grote organisaties. Koningin Máxima is erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting.

Tijdens haar bezoek woont Máxima één van de smaaklessen bij die Koppert Cress wekelijks geeft aan leerlingen van basisscholen. Daarna krijgt ze een rondleiding in het bedrijf. In de proeftuin wordt een toelichting gegeven op de verschillende eetbare bloemen en planten. In het bedrijfsrestaurant spreekt de koningin vervolgens met onder andere Tamara de Weijer, voorzitter van Vereniging Arts & Voeding, over het belang van gezonde voeding op de werkvloer.

Máxima’s schoonzus prinses Laurentien is dinsdag op Bonaire. Daar woont ze in haar hoedanigheid als oprichter van de Missing Chapter Foundation de conferentie Opvoeden als basis voor kinderrechten bij. De bijeenkomst is een initiatief van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten, waarin Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland vertegenwoordigd zijn. Laurentien installeert ook officieel de Raad van Kinderen op Bonaire.