Camilla, hertogin van Cornwall, is op Internationale Vrouwendag vergeleken met een bh. Schrijfster Kathy Lette, een vriendin van Camilla, grapte dat de hertogin voor vrouwen net ‘een wonderbra bh’ is; “omhoogtillend en ondersteunend”.

Kathy was woensdag een van de vrouwen die in het kader van Internationale Vrouwendag een receptie bijwoonde op Buckingham Palace. Camilla sprak de vrouwen toe, en riep hen onder meer op de handen ineen te slaan. Volgens de hertogin is het “in deze turbulente tijden belangrijker dan ooit” dat “vrouwen van alle leeftijden en uit alle facetten van de samenleving” zich verenigen. Camilla vindt het belangrijk dat vrouwen elkaar ontmoeten om te praten over de obstakels in hun leven.

De hertogin was niet de enige die inspirerende vrouwen ontmoette. Het Belgisch koningspaar opende de deuren van het Koninklijk Paleis in Brussel voor de Vredesvrouwen. Die 47 dames zetten zich in voor vrede en veiligheid. Via Twitter lieten koning Filip en koningin Mathilde weten trots te zijn de vrouwen te mogen ontvangen.

Máxima

Ook in Noorwegen werd stilgestaan bij Internationale Vrouwendag. Kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit bezochten in Trondheim een opvanghuis voor vrouwen die slachtoffer zijn geworden van geweld. Mette-Marit prees “het fantastische werk” van de opvanghuizen in heel Noorwegen. In Trondheim bezochten Haakon en Mette-Marit ook de technologiebeurs Technoport. Daar waren ze bij de uitreiking van de prijs voor de beste vrouwelijke ondernemer.

Koningin Máxima was ook op pad op Internationale Vrouwendag. Ze ging langs bij de Stichting Single SuperMom in Amsterdam en gaf het startsein voor trainingen voor alleenstaande moeders.

De Deense kroonprinses Mary viert woensdagavond feest in het kader van Internationale Vrouwendag. Ze woont net als vorig jaar een feestavond bij in een concerthal in Kopenhagen. Deense acteurs, muzikanten, sociologen en denkers brengen een ode aan de vrouw.