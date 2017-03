Voor de viering van Koningsdag dit jaar in Tilburg heeft de gemeente in totaal ongeveer 1 miljoen euro nodig. Tilburg liet dat woensdag weten nadat de provincie Noord-Brabant een bijdrage van maximaal 300.000 euro had toegezegd.

In september kondigde koning Willem-Alexander aan dat hij zijn vijftigste verjaardag op donderdag 27 april in Tilburg viert. Het programma en de route van de viering worden donderdag gepresenteerd.

De gemeente Tilburg betaalt het grootste deel van de kosten. De provincie draagt bij omdat het een mooie kans is om positief in de schijnwerpers te komen, aldus een mededeling aan Provinciale Staten.

Vorig jaar werd in Zwolle ruim 900.000 euro uitgegeven voor de officiële viering van Koningsdag.