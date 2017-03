Wie met Pasen leuk voor de dag wil komen, kan misschien iets scoren op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht. Daar is onder meer een diamanten tiara uit het Edwardiaans tijdperk (1901-1910) te verkrijgen. Het sieraad was oorspronkelijk eigendom van Britse aristocratische familie Spencer en heeft dus een – weliswaar heel zijdelings- koninklijk tintje.

Lady Delia Spencer, een oudtante van Diana, de latere Prinses van Wales, en naar verluidt een dikke vriendin van wijlen de Queen Mum, kreeg de tiara in 1914 ter gelegenheid van haar huwelijk met Sidney Peel van haar vader, de zesde Earl Spencer. Volgens informatie van de Tefaf is de tiara is bezet met meer dan 800 diamanten.

De Tefaf is van vrijdag open voor publiek.