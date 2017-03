De crematie van koning Bhumibol van Thailand zal eind oktober plaatsvinden en niet eind december zoals eerder aangekondigd. Dit meldt de Bangkok Post op gezag van een woordvoerder van de Thaise overheid.

Volgens de woordvoerder heeft het regeringscomité dat de uitvaart voorbereidt recent besloten de uitvaart eind oktober te laten plaatsvinden. Eerdere berichten in de media over een crematie na kerst zijn volgens hem niet juist.

In deze berichten stond dat de Thaise prinses Sirindhorn had voorgesteld de crematieplechtigheden voor haar in oktober overleden vader koning Bhumibol te laten plaatsvinden van 25 tot en met 29 december.

Op het koninklijke veld Sanam Luang, naast het paleis, wordt druk gebouwd aan een speciaal crematorium. Op de maquette is de pracht en praal van het crematorium te zien. De Thai zijn ook nog steeds druk in de weer met het restaureren van de gouden triomfwagen die wordt gebruikt om de urn te vervoeren.